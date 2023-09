Stiri pe aceeasi tema

- Romania a blocat accesul la NATO al unor ofiteri austrieci. Mai multe publicatii din Austria sustin ca Bucurestiul a recurs la aceasta metoda pentru a se razbuna pentru veto-ul Vienei in dosarul Schengen.

- Șeful Guvernului și al PSD-ului, Marcel Ciolacu, a declarat luni, de la sediul partidului pe care-l conduce, ca daca Austria va vota din nou impotriva intrarii Romaniei in spațiul Schengen, atunci statul roman va depune plangere contra guvernului vienez la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, crede ca in acest an vor fi evolutii in privinta Schengen. El este de parere ca decizia anunțata de premierul Marcel Ciolacu, privind acționarea in instanța a Austriei, din cauza blocarii aderarii Romaniei la Schengen, este ”o idee prematura” Catalin Predoiu a…

- Dacian Cioloș le transmite președintelui Romaniei, prim-ministrului și președintelui Senatului, printr-o scrisoare, ca Romania trebuie sa-și schimbe abordarea in Consiliul European pentru a obține intrarea in spațiul Schengen și ca trebuie sa aiba o „abordare la fel de intransigenta precum cea a Austriei”.

- Eugen Tomac a publicat pe pagina sa de Facebook o postare in care comenteaza pozitiv pe marginea discursului susținut de Ursula von der Leyen."Discursul de astazi al Ursulei von der Leyen a fost unul mult mai apropiat de realitatea zilelor noastre. O abordare diferita, mult mai asumata și responsabila.Comisia…

- Presedintele PMP; Eugen Tomac, afirma ca marea reforma a statului in Romania educata incepe cu sanctionarea studentilor, dupa ce, in ciuda legii in vigoare care le asigura o reducere de 90% la pretul biletelor de tren, studentii sunt lipsiti de acest drept incepand de astazi, pentru ca Guvernul nu a…

- Iata ce scrie Eugen Tomac pe Facebook:Comisia Europeana este alaturi de Romania in procesul de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.In procesul pe care l-am deschis la CJUE impotriva Consiliului Uniunii Europene, am solicitat ca votul din 8 decembrie sa fie constatat ca fiind nelegal, deoarece a…

- Rezoluția care cere Parlamentului European sa analizeze posibilitatea și modalitatea de a interveni in procesul deschis la CJUE impotriva Consiliului UE pe tema aderarii Romaniei la Schengen a fost aprobata, anunța eurodeputatul PMP Eugen Tomac.„Chiar acum a fost votata, cu 526 voturi pentru, 57…