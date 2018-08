Stiri pe aceeasi tema

- Incidente extrem de violente au avut loc vineri seara la mitingul diasporei din Piata Victoriei, la care au luat parte zeci de mii de oameni. Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Astfel de incidente s-au produs pe tot parcursul protestului - unele persoane au fortat…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta in Baia Mare, ca presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa fie mult mai activ politic inaintea promulgarii legii privind organizarea judiciara. ‘Din punct de vedere politic, cred ca…

- Presedintele american, Donald Trump, este criticat intens in tara dupa ce a declarat in timpul conferintei de presa cu Vladimir Putin ca Rusia nu avea niciun motiv sa se implice in alegerile prezidentiale din 2016, contrazicand astfel serviciile secrete americane. Mircea Geoana, fost ambasador al…

- Presedintele american Donald Trump a atacat posturile CNN si NBC in conferinta de presa tinuta vineri impreuna cu Theresa May, prim-ministrul britanic, la Londra.Trump a refuzat sa primeasca intrebari de la corespondentul CNN si a declarat ca postul de televiziune reprezinta „stirile false”,…

- Șeful de stat major al Jandarmeriei și prim adjunct al inspectorului general, Ionuț Sindile și Alin Mastan, șeful Jandarmeriei București au fost la comanda instituției miercuri seara, cand au avut loc incidentele din Piața Victoriei dintre jandarmi și protestatari, au declarat pentru G4Media.ro surse…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a cerut, joi, ministrului de Interne si sefului Jandarmeriei Romane, Carmen Dan si Sebastian Cucos, sa demisioneze, sustinand ca la protestul de miercuri, din Piata Victoriei, ”au transformat Jandarmeria Romana in bratul armat al lui Liviu Dragnea”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va sustine, joi, incepand cu ora 16,00, o conferinta de presa la sediul central al partidului din Aleea Modrogan, nr.1, a anuntat Biroul de presa al formatiunii politice.

- Astazi liberalii au organizat un seminar pentru a sublinia importanta fondurilor europene, oportunitati de afaceri si modul in care se acceseaza acestea, Romania fiind in pericolul dezangajarii din 2020 incolo in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene.La eveniment participa presedintele PNL,…