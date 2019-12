2020 va fi anul marilor confruntari, cu multe evenimente cu miza mare, cu rasturnari de situatie spectaculoase si, sigur, un an in care PMP va face diferenta, scrie marti, pe Facebook, presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac. "Romania, iti multumesc! 2019 a fost un an plin de provocari, de tensiuni, de obstacole greu de depasit. Am reusit, totusi, ceea ce parea greu de realizat. (...) Mai avem inca foarte mult de munca. (...) In 2020, obiectivul nostru este clar, ne propunem un PMP de +10%. Tara are nevoie de un partid autentic de dreapta, crestin-democrat, un pol politic care s-a…