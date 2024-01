Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca va participa, la Iasi , la o intalnire regionala cu liderii a sase organizatii PNL din Moldova, la care se va discuta strategia partidului pentru europarlamentare. Presedintele PNL , Nicolae Ciuca, va efectua o vizita de lucru la Iași, marți, 23 ianuarie, in cadrul careia va participa…

- Sedinta este programata la un hotel din incinta unui complex comercial din oras, la reuniune urmand sa mai participe secretarul general al PNL, Lucian Bode, prim-vicepresedintele Rares Bogdan, europarlamentarul Vasile Blaga, dar si alti reprezentanti din conducerea PNL. La intalnirea regionala de la…

- Un vatman de 50 de ani a decedat in aceasta seara in timp ce se afla la carma tramvaiul ce circula pe traseul 11. Incidentul s-a petrecut in statia din apropierea podului Metalurgie, pe sensul de mers catre Tatarasi. El a acuzat la un moment dat dureri in piept, a oprit tramvaiul si a lesinat. […] Articolul…

- NOUTATE … DUPA MOARTE La sfarsitul lunii noiembrie, trei dintre pacientii internati in Spitalul de Psihiatrie Murgeni au murit si alti 29 au fost dusi la spitalele din Barlad, Vaslui si Iasi cu simptome de toxiinfectie alimentara. Noua conducere a unitatii medicale le interzice acum apartinatorilor…

- Primul strat de zapada s-a asternut astazi in unele zone din judetul Iasi. Printre acestea se numara Dobrovat, Bucium sau Gastesti-Motca. Din aceasta cauza pe unele sectoare de drum se circula cu ceva dificultate. De exemplu, pe Bucium, pe sensul de coborare, se circula extrem de incet. Foarte multe…

- PMP a ratat la mustața intrarea in Parlamentul Romaniei, la legislativele din 2020, dupa ce obținuse un scor bun la europarlamentare, caștigand doua mandate, și la locale. Acum, formațiunea condusa de Eugen Tomac nu vrea sa mai repete greșeala și incearca o alianța cu partidele de dreapta. USR, al lui…

- Presedintele PMP Eugen Tomac sustine ca Elena Lasconi, care va deschide lista USR pentru alegerile europarlamentare din 2024, are ”un profil exceptional” de om politic. Europarlamentarul PMP este de parere ca Laura Codruta Kovesi nu va candida la alegerile prezidentiale de anul viitor. Cat despre Diana…