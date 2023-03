Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat, luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News ca in opinia sa nu vom avea alegeri anticipate in Romania, oricat de mult si-ar dori PSD si a precizat ca un candidat de stanga la prezidentiale, si daca merge singur in aceasta batalie electorala, va pierde,…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat, luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News ca anul acesta nu vom intra in Schengen si ca el crede ca Austria a jucat o cu toata alta carte in relatia cu Romania, atunci cand a blocat accesul nostru in spatiul Schengen si nu e vorba nici de migranti.…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat, miercuri, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca va incerca sa convinga Parlamentul European sa intervina in acest proces deschis la Curtea de Justitie, privind aderarea la Schengen, pentru ca este interesul PE sa apere votul pe care…

- Liderul USR Catalin Drula a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News TV, ca este evident un potential candidat la prezidentiale, dar a precizat ca decizia va fi luata in partid, informeaza News.ro. Drula a mai spus ca vor avea un tandem presedinte-premier si a precizat…

- Liderul PSD George Simion a declarat, marti, in emisiunea Proiect de Tara Romania de la Prima News TV, despre o candidatura la prezidentiale, ca mai demult excludea dar acum nu exclude in totalitate, pentru ca nu stie in ce formula se va candida in 2024, daca vor intra in cursa presedintii partidelor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Romania are nevoie de un presedinte de stanga, spunand ca la urmatoarele alegeri prezidentiale PSD nu va veni neaparat cu un om politic, dar va veni sigur cu un intelectual. „Cred cu certitudine ca Romania are nevoie de un presedinte de stanga, un om care…