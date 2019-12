Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a declarat ca este posibil ca prețul carburanților la pompa sa nu scada, in urma eliminarii supraaccizei pe carburant. Fostul ministru de Finanțe a precizat ca aceasta masura ar putea declanșa o procedura de infringement din partea Comisiei Europene."Noi am dorit și anul…

- Senatorul Lucian Romașcanu a explodat in direct la Digi 24 cand a aflat despre postarea lui Eugen Teodorovici pe pagina de Facebooc, in care, fostul ministru de Finanțe a afirmat ca o "junta politica a preluat puterea in PSD". In replica, senatorul a lansat o amenințare directa spre Teodorovici:…

- Intre fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici și Florin Cițu, actual ministru de Finanțe, este un razboi vechi, care și-a consumat o noua batalie, ieri. Cițu l-a comparat pe Teodorovici cu Al Capone, iar Teodorovici i-a spus ca este Al Capone așa cum și Cițu este director la FBI.Citește…

- La audierile ministrului propus pentru Finante, Florin Citu, senatorul PSD Eugen Teodorovici s-a dat in stamba: a facut aluzii grobiene, a folosit expresii de mahala si a bruiat, mereu, discutiile, enervandu-i chiar si pe colegii din PSD. Cand nu s-a certat cu palamentarii PNL, Teodorovici s-a amuzat…

- Ministrul de Finanțe interimar Eugen Teodorovici a anunțat ca Guvernul a aprobat, luni, un proiect de hotarare prin care este alocata suma de 1,4 miliarde de lei pentru comunitațile locale. El a precizat ca proiectul de hotarare pune in acord ceea ce este prevazut deja in OUG 12/2019.„Am ...

- "Dumneavoastra, cei care produceti cereale in Romania - porumb grau, orz - cand le vindeti la capatul tarlalei, le vindeti cu un pret care nu reprezinta munca dvs. Corect? Vine intermediarul si cumpara la un pret pe care vi-l impune, dupa care pleaca cu marfa, o mai plimba cu vapoarele o anumita…

- Ministerul de Finante a imprumutat joi de la banci 702 milioane lei, intr-o emisiune de obligatiuni in valoare de 500 milioane lei, la o dobanda de 4,02% pe an, cu scadenta la 7 ani, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La licitatie, au participat sase dealeri primari.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca pensiile speciale reprezinta recunoasterea unor conditii de munca sau unor restrictii speciale, nu inseamna privilegii speciale, ea salutand initiativa ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, depusa in Parlament, prin care propune impozitarea suplimentara…