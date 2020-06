Fostul ministru de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, a povestit duminica, la Antena 3, cum din salariul sau de bugetar reuseste sa plateasca rata uriasa pe care o are la banca, de nu mai putin de 2.700 de euro pe luna, pentru casa in care locuieste. Care este secretul sau?

Eugen Teodorovici locuieste din anul 2003 in casa pentru care are acest credit atat de mare. Fostul ministru, care in prezent este tot bugetar, spune ca achita rata si din banii pe care ii obtine din inchirierea altei case.

"Am facut cerere sa aman rata, cum s-a facut in aceasta perioada de pandemie, dar mi…