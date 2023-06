Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile privind componența noul cabinet dupa rotativa sunt in plina desfașurare și deja, acum, se știu cine va fi in noua echipa de la Palatul Victoria. Ultimele mutari batute in cuie: UDMR-aut, Ciuca la Dezvoltare, Boloș la Mediu La ora actuala, negocierile dintre cele trei partide au intrat intr-un…

- Taxa de pod de la Fetesti va fi suspendata in mod sigur de la 1 iunie pana cand se vor termina lucrarile de reabilitare a podului, pe bratul Borcea, a declarat, marti, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului., conform Agerpres.roPotrivit acestuia, decizia…

- Deși ministrul Transporturilor a declarat, ieri, ca se are in vedere suspendarea taxei de pod de la Fetești, azi, CNAIR vine și spune ca NU. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va comunica public momentul si perioada in care achitarea taxei de pod de la Fetesti va fi…

