- Numele lui a fost pe buzele tututor, asta dupa ce s-a considerat ca el ar fi fost complicele fraților Tate. Vlad Obu, mana dreapta a lui Andrew și Tristan Tate a oferit un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars. Acesta a precizat cum a ajuns sa ii cunoasca oe cei doi frați care se afla și acum…

- Gabriela Cristea face declarații exclusive dupa ce Deea și Dinu Maxer au anunțat divorțul. Prezentatoarea de la Antena Stars, prietena celor doi, le-a transmis un mesaj acestora, dupa postarea celor doi din urma cu doar cateva momente.

- Aurel Padureanu a luat o decizie importanta la doi ani de la moartea artistei Cornelia Catanga. Ce a declarat indragitul lautar, in varsta de 72 de ani, cu privire la hotararea pe care a luat-o, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Marinela Chelaru a suferit o intervenție chirurgicala la nivelul inimii, iar actriței i-a fost inlocuita o artera cu o vena de la mana. Marinela Chelaru a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cum sta cu partea financiara, iar actrița a marturisit ca pensia ei este de 1.400 de lei, dupa 40 de…

- Valerie Lungu a vorbit in exclusivitate despre relațiile pe care le-a avut in trecut, dar și lecțiile pe care le-a invațat, iar vedeta susține ca in fiecare persoana din viața i-a oferit o experiența și nu regreta nimic. Iata ce a marturisit vedeta la Antena Stars!

- Frații Andrew și Tristan Tate au dat doua bilete presei, in momentul in care au fost aduși la sediul DIICOT. Ce spune avocatul despre gestul lor. Cum a reacționat Eugen Vidineac. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Incurcate mai sunt caile iubirii și imprevizibile uneori! Alex Bodi nu are o relație, nici cu Iulia Salagean, dar nici cu Ema Uta. Afaceristul a luat o decizie radicala in viața lui și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care nu iși mai dorește o relație. Declarații exclusive!