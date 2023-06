Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Adrian Enache, Diana Enache, in varsta de 26 de ani, va deveni mamica pentru prima data. Ei bine, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, Iuliana Marciuc a facut primele declarații dupa ce s-a aflat de sarcina Dianei Enache. Iata ce marturisiri a facut prezentatoarea TV!

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Robert Drilea a vorbit despre copiii Deei Maxer. Barbatul a marturisit ca se ințelege foarte bine cu cei mici și a facut declarații deschise despre relația cu aceștia. Iata ce marturisiri a facut noul iubit al artistei!

- Deea iubește din nou dupa separarea de Dinu Maxer. Robert Drilea i-a cucerit inima vedetei, așa ca nu ne trebuie prea multa experiența sa ne dam seama ca intre cei doi exista o conexiune puternica. Noul iubit al brunetei a facut primele declarații despre relația cu vedeta. Iata ce a marturisit, in exclusivitate…

- Dupa ce zvonurile au spus ca cei doi ar avea o relație, Catalin Cazacu a spus lucrurilor pe nume! Prezentatorul TV a dezvaluit ce legatura are cu Denise Rifai și ce se intampla, de fapt, intre cei doi. Așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, Catalin Cazacu a fost mai sincer ca niciodata, in exclusivitate…

- Jean de la Craiova va avea concert la Festivalul Oilor din Paris. Cunoscutul cantareț a dezvaluit cand va avea loc evenimentul din Franța. Ce a marturisit celebrul manelist, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Cunoscutul realizator Jerry Springer a murit, la varsta de 79 de ani, rapus de o cumplita boala. A devenit cunoscut prin controversatul The Jerry Springer Show, inceput in septembrie 1991. Jerry Springer a murit „in pace” la casa lui din Chicago, potrivit anunțului facut de familia sa. Prezentatorul…

- Prezentatorii TV s-au distrat de minune in aceasta dimineața la Showbiz Report. Andrei Ștefanescu a facut ce a facut și a ajuns de mana cu o mireasa in platoul de televiziune. La fel și colegul lui, Catalin Cazacu. Au fost filmați in ipostaze rare! Prezentatorul de la Antena Stars a dansat vals cu tanara.

- Liviu Varciu nu se afla in cea mai roz perioada a vieții sale pentru ca problemele de sanatate par sa nu-i dea pace. Prezentatorul TV se confrunta cu o raceala care nu ii mai trece, iar in trecut, cand a ajuns chiar și la spital, tot cu o raceala violenta s-a confruntat. Ce spune indragitul om de televiziune…