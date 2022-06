Eu centrez, eu dau cu bila, eu ratez Eram tanar utecist, ma alesese in biroul organizației și raspundeam de „probleme organizatorice”. Printre altele, trebuia sa intocmesc programele de activitați ale biroului și organizației pe fiecare luna, trimestru și chiar anuale. Scriam, la inceput, tot ce-mi trecea prin minte, numai ca „programul” avea trei rubrici (cei mai in varsta știu despre ce vorbesc): activitatea, […] Articolul Eu centrez, eu dau cu bila, eu ratez apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

