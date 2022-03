Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea infectarilor in Europa poate sa ingrijoreze numai daca un numar crescut de cazuri COVID se va cupla și cu un numar mai mare de spitalizari, a spus ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la RFI . Ministrul Sanatații a spus ca decizia de ridicare brusca a tuturor restricțiilor in Romania nu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca in urma secventierilor au fost descoperite 13 cazuri cu varianta BA2 in Romania, dar ca, in acest moment, nu se pune problema unui val 6 al pandemiei.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, marti, 11 ianuarie, la Constanta, ca Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide creșteri de cazuri COVID din Europa, dupa ce, bilantul COVID de marti a raportat aproape 9.000 de cazuri noi, dublu fata de ziua precedenta."In mod evident ne aflam…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca proportia de cazuri spitalizate din numarul total de cazuri confirmate este de 3-4-, precizand ca specialistii estimeaza ca Romania va avea un milion de cazuri noi diagnosticate in valul 5. Alexandru Rafila a fost intrebat, marti, intr-o conferinta…

- „In mod evident ne aflam pe un val de crestere rapida. E una dintre cele mai rapide cresteri din Europa in acest moment din punctul de vedere al ratei bazale de reproducere a infectiei. Avem un salt saptamanal. Daca saptamana trecuta avem cam 6.000 de cazuri inregistrate zilnic la mijlocul saptamanii,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat duminica, la Antena 3, despre cazul tenismenului Novak Djokovic care nu este primit in Australia pentru ca nu e vaccinat, ca sportivul nu ar putea sa puna in pericol sanatatea publica daca este testat negativ și marea majoritate a australienilor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca Romania a intrat in valul 5 al pandemiei, precizand ca tara noastra se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de crestere din Europa, situandu-se pe locul doi sau trei in acest clasament. Alexandru Rafila a fost intrebat, duminica, la un post…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat duminica, la Antena 3, ca „in mod evident” Romania a intrat in valul 5 al pandemiei de coronavirus. „In mod evident am intrat in valul 5. Chiar daca pare ca situatia s-a stabilizat de 4-5 zile, nu inseamna ca lucrurile au revenit la normal.…