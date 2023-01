eToro: Investițiile în tehnologie vor crește în 2023 Investitorii analizeaza diverse teme investiționale pe termen lung pentru a-și structura portofoliile, mulți dintre ei orientandu-se pe sectorul de tehnologie, considerat ca fiind unul din cele mai promițatoare. Insa in 2022 acesta a fost unul dintre cei mai mari perdanți la burse. Creșterea costurilor cu energia, inflația și politicile bancilor centrale de creștere a ratelor dobanzilor au facut ca investitorii sa treaca de la acest sector la altele mai defensive. Noul an a reinnoit optimismul investitorilor și, pe masura ce inflația incetinește, sectorul ar putea fi bine poziționat pentru o revenire.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

