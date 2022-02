Etiopia a început să producă energie electrică la cea mai mare hidrocentrală din Africa Premierul Etiopiei Abiy Ahmed a inaugurat duminica, 20 februarie, producția de energie electrica a Marelui baraj al renasterii, o centrala hidroelectrica uriașa de pe raul Nil, despre care Sudanul și Egiptulse tem ca va provoca o lipsa de apa in aval, relateaza Reuters și AFP, citata de Agerpres . Dupa ce a apasat un comutator digital pentru a porni turbinele in prima faza a proiectului, premierul Abiy Ahmed a dat asigurari țara sa nu vrea sa prejudicieze interesele celorlalte state din regiune. „Principalul interes al Etiopiei este sa aduca lumina la 60% din populația care sufera in intuneric,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

