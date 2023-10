Eterna problemă a șoferilor din București: „Unde îmi parchez mașina?” Un lucru e clar in Bucuresti, si nu poate fi negat de niciun primar si de niciun cetatean. Nu sunt locuri de parcare suficiente. Se parcheaza, astfel, pe trotuare, pe spatiul verde, pe banda 1 de circulatie, uneori chiar si jumatate pe banda a doua, pe treceri de pietoni, in statii de autobuz, peste tot. Doar in parcuri si in case nu au bagat bucurestenii masinile. Realist vorbind, insa, care sunt alternativele? Primarii din Bucuresti incearca sa impuna taxe, sa dea amenzi pentru parcari necorespunzatoare, ba chiar sa ii scoata dintre bucuresteni pe cei care nu au buletin de oras. Sau macar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Prefectul Municipiului Bucuresti, Rares Hopinca, anunța un plan de verificare a locurilor de joaca din oraș, a spitalelor și a școlilor. Primarii pot toaleta copacii fara aviz de la primaria capitalei, in timp ce administratorii parcurilor fara supraveghere video vor fi amendați.Comitetul municipal…