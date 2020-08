Etc-ul inculpatului Robu ”Pasaje, poduri, spitale, școli, creșe, parcuri, centrul istoric etc.”, sta scris pe megalomanele mash-uri cu care primarul Nicolae Robu a impanzit Timișoara in timp ce racnea pe Facebook ca de unde au bani contracandidații sa-și faca și ei promovare. Etc-ul este cel mai cuprinzator pentru activitatea din ultimii opt ani ai administrației sale. Aici sunt […] Articolul Etc-ul inculpatului Robu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

