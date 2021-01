Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi inaintea anunțului Premierului, patru persoane au fost arestate. Printre acestea se afla secretarul general a Partidului de Centru, un consilier al ministrului Finantelor si un dezvoltator imobiliar care a facut donatii formațiunii, aflata la randul sau sub suspiciune ca entitate juridica.Ancheta…

- Membrii și simpatizanții USR ii cer demisia lui Dan Barna de la conducerea formațiunii. „Demisia de onoare, daca aveți așa ceva. Fara melodrama, dar duceți partidul pe o linie moarta” și „Domnul Barna... ramaneți in izolare și lasați politica”, sunt doar doua mesaje postate pe Facebook, potrivit Mediafax.

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa PSD, considerat vinovat moral pentru tragedia de la Piatra Neamt. In schimb, seful statului a evitat sa critice administratia liberala din Sibiu, cu toate ca acest judet e primul loc la rata de incidenta a persoanelor infectate.

- Managerul Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, Lucian Micu, și-a anunțat demisia, dupa ce 10 oameni și-au pierdut viața in incendiul de la ATI. „Tragedia de sambata seara din secția ATI in urma careia zece oameni și-au pierdut viața ne-a afectat pe toți. In special pe rudele pacienților, pe…

- Secretarul general al Pro Romania, Ion Mocioalca, trece la PSD și va candida pe listele partidului in județul Caraș Severin, au declart surse din partid pentru Digi 24. Mocioalca va deschide lista PSD la Senat. Ion Mocioalca a trecut de la PSD la Pro Romania in decemebrie 2018, ca urmare a „stilul de…