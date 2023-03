Estonia: au fost anunțate rezultatele parţiale ale alegerilor generale Partidul Reformist Eston, de guvernamant, conduce dupa alegerile parlamentare de duminica, intrunind 32,0% din voturile exprimate dupa numararea a 92,4% din buletinele de vot, conform datelor de la autoritatea electorala naționala, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

