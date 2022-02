Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a primit duminica, cu avionul, un lot de sisteme de rachete antiaeriene Stinger si munitie din Lituania, dupa alte doua avioane cu munitie din Statele Unite, a anuntat Ministerul Apararii de la Kiev, transmite Reuters.

- Armata ucraineana va efectua exercitii militare in perioada 10-20 februarie drept raspuns la manevrele pe care Rusia pe care le va desfasura in acelasi interval in Belarus, in apropierea granitei de nord a Ucrainei, a declarat luni seara ministrul apararii de la Kiev, Oleksii Reznikov, transmite…

- Departamentul american de Stat a autorizat Lituania, Letonia si Estonia sa trimita in Ucraina rachete si alte arme produse in SUA, au declarat pentru Reuters trei surse bine informate. Presedintele Joe Biden a prezis ca Rusia va lansa o agresiune asupra Ucrainei.