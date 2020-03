Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus ca situația din Romania se va inrautați in scurt timp, iar la varful epidemiei vom trece de o mie de cazuri pe zi. Rafila a explicat ca pe masura ce va crește capacitatea de testare va crește și numarul celor confirmați pozitiv la…

- Romania are 1.029 de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 123 de noi cazuri fața de data de 25 martie și tot in scadere fața de 24 martie, cand au aparut 144 de noi cazuri. Cu o zi in urma, creșterea numarului de cazuri a fost mai mare cu 186 de persoane. The post Date oficiale…

- Președintele Societații de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, spune ca ar fi normal ca succesorul lui Victor Costache la Ministerul Sanatații sa aiba o echipa cu atribuții clare și cu o comunicare clara intre membrii echipei și in teritoriu. Despre anunțul lui Costache privind testarea tuturor…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- O companie sud-coreeana urmeaza sa trimita in Romania 20.000 de kituri pentru testarea coronavirusului printr-un contract stabilit la nivel guvernamental, a anunțat duminica ministrul de externe de la Seul, citat de agenția Yonhap. Fiecare kit poate fi folosit pentru 100 de teste. UPDATE ora.19.00:…

- Grupul de Comunicare Strategica a furnizat, miercuri, noi statistici privind situația infectarilor cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit acestora, cea mai afectata grupa de varsta este intre 40 și 49 de ani. In Romania, la aceasta ora, sunt 246 de cazuri de infectare cu Covid-19, 29 de noi cazuri…