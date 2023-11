Ești un tânăr cu abilități de comunicare puternic dezvoltate? Află care sunt joburile care ți s-ar potrivi! In lumea actuala, definita de un ritm rapid și interconectat, peisajul muncii este in continua evoluție, iar tinerii se confrunta cu un set unic de oportunitați și provocari atunci cand vine vorba de alegerea unei cariere. Intr-o era dominata de tehnologie, conexiunea umana ramane un aspect important al succesului personal și profesional. Iata cateva exemple de locuri de munca potrivite pentru tinerii comunicativi Piața muncii a suferit transformari semnificative in ultimii ani, iar cerințele impuse tinerilor profesioniști au evoluat in consecința. Posibilitațile tradiționale de cariera nu mai… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru milioane de persoane din populatia activa a Romaniei sunt complet absente de pe piata muncii, iar o parte dintre acestea, probabil vorbim de cateva sute de mii, sunt vulnerabile, a afirmat, luni, directorul executiv al Confederatiei Patronale Concordia, Radu Burnete, la o conferinta de profil."Conform…

- Claudia Goldin este doar a treia femeie care primeste premiul Nobel pentru Economie, care a fost anuntat la Stockholm de Hans Ellegren, secretarul general al Academiei Regale Suedeze de Stiinte. Nascuta in 1946 la New York, Claudia Goldin a obtinut un doctorat in 1972 la Universitatea din Chicago, iar…

- Deficitul de forta de munca in Romania ar putea ajunge la 224.000 de persoane in 2026, in lipsa unor masuri imediate, comparativ cu un nivel estimat de 145.000 de persoane in 2022, a afirmat, miercuri, Alex Milcev, membru al Consiliului Director al AmCham Romania, intr-o conferinta de presa. "Intervalele…

- Vanzarile de automobile in Rusia au inregistrat in septembrie o crestere de 148,6% in ritm anual, continuand sa isi revina dupa o cadere dramatica in 2022, a anuntat miercuri firma de consultanta Autostat, care a precizat ca marcile chineze si-au majorat cota de piata, transmite Reuters.Industria…

- Peste 1 milion de aplicari au fost inregistrate pe piața muncii in luna septembrie, acesta fiind cel mai ridicat nivel al aplicarilor de la inceputul anului și pana acum, dar și cu aproximativ 10% mai mult decat in septembrie 2022. „Ceea ce se preconiza inca de la inceputul verii, anume faptul ca, din…

- Analiza bestjobs Anul 2023 a fost unul dificil pentru sectorul IT, atat la nivel global, dar mai ales in Romania. Pe de o parte, concedieri semnificative in prima parte a anului au lasat foarte mulți candidați in cautare de job intr-o piața cu pretenții tot mai ridicate, iar pe de alta parte, impozitarea…

- In ultima perioada tot mai multe persoane cu diplome de absolvire se adreseaza oficiilor de ocupare a forței de munca din Ungaria, insa, in mod surprinzator, cel mai frecvent motiv pentru a parasi locul de munca nu este concedierea sau inchiderea companiei, ci mai degraba vacanța și relaxarea dupa o…

- ”Piata globala a imbracamintei second-hand se va dubla pana in 2027, consumatorii fiind din ce in ce mai interesati sa achizitioneze astfel de produse, in detrimentul celor noi”, arata cel mai nou raport realizat de ThredUp. Conform acestui raport, anul trecut valoarea pietei de haine second-hand a…