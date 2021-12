Eşti obosită? Mazărea verde îţi vine în ajutor! Vara este anotimpul cand natura te alinta cu cele mai benefice fructe si legume. Pe langa cartofi noi si verdeturi, uite ca si mazarea verde devine din ce in ce mai accesibila. {{576244}}Aceasta leguminoasa este un adevarat depozit de nutrienti, continand 8 vitamine, 7 minerale, fibre si proteine. Boabele de mazare au cea mai intensa actiune terapeutica, insa atunci cand le gatești ele isi pier Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Infractorul a reusit sa se strecoare in incinta pietei, dar, cand a vrut sa schimbe directia camerei de supraveghere, mana i-a ramas prinsa intre gratii.S-a chinuit minute bune captiv in grilaj. Chinuit de durere si cand a observat ca nu isi poate scoate bratul dintre fiare, a inceput sa strige dupa…

- Romania primeste din Germania aproape 13 mii de doze de anticorpi monoclonali. Iar din Polonia si Danemarca vin medici si asistente pentru a trata bolnavii de COVID de la noi. Si din Franta au venit ajutoare - echipamente si medicamente pentru reanimare.

- Peste 6 milioane de gospodarii vor beneficia de aceste masuri, adica peste 15 milioane de romani. Sunt trei tipuri de soluții, iar toate trei vor fi implementate. Saptamana viitoare, legea va merge la Camera Deputaților, și daca va fi adoptata, va merge la promulgare, astfel incat sa intre in vigoare…

- Pentru a primi ajutoare de incalzire in 2021, consumatorii trebuie sa completeze un formular de 14 pagini. Primaria Municipiului Gherla, Prin Directia de Asistenta Sociala, demareaza campania de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021…

- Romania trimite, in doar cateva ore, sute de bolnavi COVID-19 in Ungaria, anunța Realitatea PLUS. Aceștia vor fi transferați, pe cale terestra, cu ambulanțe, intr-un spital aflat aproape de granița cu Romania. In țara vecina, pacienții vor fi tratați atat de cadre medicale care vor pleca din Romania,…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a facut și primele declarații dupa ce țara noastra a solicitat ajutor internațional, pentru a trata pacienții cu coronavirus. Primele declarații ale lui Raed Arafat dupa ce Romania a solicitat ajutor internațional In afara de medicamente,…

- Carmen și Marian Mitrica, parinții a doi copii și militari la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” din Campia Turzii, au fost diagnosticați in același timp cu cancer. El, comandor, a fost diagnosticat, in urma cu cateva luni, cu cancer extins la o coasta și a gasit soluția cea mai potrivita…

- Un numar de 8.161 de candidati, din sursa externa, s-au inscris la concurs pentru cele 412 posturi de ajutor sef de post, prin incadrare directa. "Cei mai multi candidati s-au inscris in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov, respectiv 378 de persoane, pe 15 posturi scoase la concurs.…