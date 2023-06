Esti cercetat pentru savarsirea unei infracțiuni de lovire sau alte violențe? Afla cat de important este sa apelezi la un avocat specializat in astfel de spețe! Intr-o societate moderna, legea și ordinea joaca un rol fundamental in menținerea pacii și siguranței. Cu toate acestea, exista momente in viața in care un individ poate fi acuzat de comiterea unei infracțiuni, precum loviri și alte violențe. Aceasta infracțiune este una grava și poate avea consecințe serioase asupra vieții unei persoane. Din acest motiv, implicarea unui avocat penalist experimentat in procesul de aparare devine de o importanța cruciala. Infractiunea de loviri sau alte violente si cum este definita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Salva s-a ales luni cu dosar penal, dupa ce a fost prins conducand beat crița un autoturism. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au depistat, aseraa, in flagrant delict, un conducator auto aflat sub influența alcoolului. Potrivit IPJ BIstrița-Nasaud, barbatul, in varsta…

- La cererea Cluj24, IPJ Cluj a transmis situația infracțiunilor in 2021 și 2022.„In anul 2021, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au fost inregistrate 8 infracțiuni de omor, iar in anul 2022 au fost inregistrate 4 infracțiuni de omor. In cursul anului 2021 au fost inregistrate 12 cazuri…

- Curtea Constitutionala a admis partial sesizarile privind modificarile aduse Codului penal si Codului de procedura penala, scrie Agerpres. Infractiunea de abuz in serviciu poate fi incriminata si fara a se stabili un prag valoric, judecatorul fiind cel care poate decide in legatura cu gravitatea faptei,…

- O soferita bauta a comis doua accidente inainte de a fi oprita de politisti. A ajuns in fata judecatorilor pentru ca a refuzat sa permita recoltarea de probe biologice. In prima instanta, a sapat cu o pedeapsa cu suspendare. In dupa-amiaza zilei de 23 ianuarie a anului trecut, Anna Maria Nastac (FOTO)…

- Administratia de la Moscova a acuzat, joi, Statele Unite de implicare in incidentele cu drone produse la sediul Presedintiei Rusiei, dar Casa Alba a respins acuzatiile, dupa ce secretarul de Stat Antony Blinken a emis dubii asupra versiunii Rusiei.

- Pe fondul cresterii semnificative, in ultima perioada, a numarului incendiilor de vegetație uscata produse ca urmare a utilizarii focului deschis pentru igienizarea terenurilor de vegetația uscata, fara respectarea masurilor obligatorii de aparare impotriva incendiilor, care pot afecta constructiile,…

- Ministerul Justiției anunța, intr-un comunicat , ca va susține adoptarea de catre Camera Deputaților a unui prag de 9.000 de lei pentru abuzul in serviciu. „Pentru dezbaterile din Camera Deputaților asupra proiectului de lege privind nivelul pragului la infracțiunea de abuz in serviciu prevazuta de…