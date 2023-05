Estera Stămoiu, președinte OAMGMAMR Argeș: LA MULȚI ȘI BINECUVÂNTAȚI ANI MEDICILOR DE FAMILIE ARGEȘENI! Lumea medicala celebreaza „Ziua Mondiala a Medicului de Familie”, prilej de a aduce un elogiu profesioniștilor al caror rol este unic și indispensabil in echipele de asistența medicala primara din sistemele de sanatate. Este o oportunitate adecvata sa onoram și sa apreciem eforturile neobosite ale medicilor de familie și ale echipelor de ingrijire primara in imbunatațirea rezultatelor in domeniul sanatații și crearea de comunitați mai sanatoase, sa spunem un firesc și sincer MULȚUMESC pentru toate incurajarile și compasiunea pe care ei le ofera cu generozitate pacienților! Tuturor medicilor de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

