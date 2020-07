Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii din cadrul Comisiei parlamentare de Informatii si Securitate (ISC) au indemnat marti Guvernul lui Boris Johnson sa ancheteze amestecul a Rusiei in campania referendumului Brexitului din 2016, in urma prezentarii unui raport de 55 de pagini care conchide ca influenta rusa in Regatul Unit este…

- Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) a publicat luni, 13 iulie 2020, date despre petițiile și solicitarile de informații pe care le-a recepționat și examinat pe parcursul semestrului I al anului 2020.

- "Ordonanta de urgența prin care PNL dorea privatizarea sanatații romanilor, cunoscuta și sub numele "platești ca sa traiești" nu va fi aplicata! Curtea Constituționala a reușit sa opreasca sifonarea banilor de la stat de catre clinicile PNL! Intr-o noapte friguroasa de februarie, probabil…

- Un email declasificat aseara de catre seful Comunitatii de Informatii al SUA, Richard Grenell, arata ca fostul director al FBI, James Comey, i-a sugerat presedintelui de atunci Barack Obama, in discutia din 5 ianuarie 2017 din Biroul Oval, din ziua inaugurarii lui Donald Trump ca presedinte al SUA,…

- Cifrele pentru luna aprilie sunt mai bune decat ne asteptam, iar incasarile sunt mai mari decat in 2019, sustine ministrul Finantelor, Florin Citu. "Este adevarat ca m-am uitat la cifrele pentru luna aprilie. Sunt mai bune decat ne asteptam, incasarile sunt mai mari decat in 2019, dar, in acelasi timp,…

- Ghid pentru intoarcerea la birou in siguranta. Cum se schimba felul in care lucram, dupa pandemie Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (EU-OSHA) a publicat astazi un ghid privind intoarcerea la serviciu, in conditiile in care angajatorii se intreaba cum se pot garanta sanatatea si…

- Ghid pentru intoarcerea la locul de munca in conditii de siguranta. Cum se schimba felul in care lucram, dupa pandemie Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (EU-OSHA) a publicat astazi un ghid privind intoarcerea la serviciu, in conditiile in care angajatorii se intreaba cum se pot…

- Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (EU-OSHA) a publicat vineri un ghid privind intoarcerea la serviciu, in conditiile in care angajatorii se intreaba cum se pot garanta sanatatea si siguranta lucratorilor atunci cand se intorc la locul de munca, se arata intr-un comunicat publicat…