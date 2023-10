Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe atacuri ale protestatarilor impotriva ambasadelor Israelului si SUA au fost raportate in diferite parti ale lumii dupa bombardarea unui spital din Gaza, soldat cu sute de morti, in contextul conflictului in curs de desfasurare intre autoritatile palestiniene si gruparea islamista Hamas, relateaza…

- Update: Mai multe persoane au sarit gardul in curtea Consulatului Israelian din Istanbul. Mii de oameni protesteaza impotriva Israelului la Istanbul și Ankara, dupa bombardarea unui spital din Gaza. In urma atacului, ar fi murit peste 500 de persoane. Turcii au lansat artificii in cladirea consulatului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri afirmatiile sefului diplomatiei americane Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, „dar si ca evreu”, relateaza AFP. „Ce ati spune daca cineva va zice: ‘Ma prezint…

- O premiera care va avea loc in republica laica si majoritar musulmana a Turciei, fondata in 1923, a fost salutata de crestini: O biserica siriaca va fi inaugurata duminica la Istanbul, in prezenta presedintelui Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP.Sait Susin, presedintele Fundatiei Asiriene din Istanbul,…

- O familie de turiști romani se pregateau de o vacanța de vis, dar totul s-a transformat intr-un adevarat coșmar. Turiștii romani, care traiesc in Marea Britanie, au platit peste 3000 de lire sterline pentru o vacanța la un hotel de 5 stele din Turcia.Din pacate, totul s-a transformat rapid in coșmar,…

- Președintele clubului Konyaspor, Fatih Ozgokcen, a anunțat ca negociaza pentru Alexandru Cicaldau (26 de ani) cu Galatasaray și spera sa rezolve in cel mai scurt timp acest transfer, imprumut pentru 2023-2024. Alexandru Cicaldau nu va mai continua la Galatasaray. Sub contract pana in 2026 la clubul…

- Ilie Nastase a implinit 77 de ani ieri, 19 iulie. Ioana Simion, soția lui, i-a facut doua surprize de proporții de ziua lui de naștere: o vacanța intr-un hotel de lux și un cadou. Daca in trecut obișnuia sa organizeze petreceri marețe, cu zeci și sute de invitați, Ilie Nastase și-a petrecut acum diferit…