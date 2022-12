Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a incheiat prima etapa a evaluarii proiectelor depuse prin PNRR pentru construirea de spitale, fiind declarate eligibile 42 de proiecte. Proiectele pentru construirea Spitalului de Urgenta Focsani, a Spitalului Clinic de Urgenta Judetean Sibiu si Spitalului Regional de Urgenta…

- Trei investiții majore ale Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia au trecut de prima etapa de evaluare a finanțarii prin PNRR Ministerul Sanatații a incheiat prima etapa a evaluarii proiectelor depuse prin PNRR pentru construirea de spitale. Echipa Ministerului Sanatații a finalizat evaluarea celor…

- Miercuri, 21 decembrie 2022, ora 12.00, la Aeroportul International Brasov-Ghimbav, se va prezenta Punctul de Operare Aeromedical Brasov. La eveniment vor fi prezenti Adrian-Ioan Vestea, presedintele Consiliul Judetean Brasov, col. Lucian Marciu, inspector-sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Executivul a aprobat in sedinta de joi Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede ca nivelul acestuia sa fie majorat la 3.000 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, fata de 2.550 lei in prezent. Conform unui comunicat al Ministerului Muncii…

- Astazi se inaugureaza un nou punct de trecere a frontierei intre Romania și Ucraina. Punctul vamal de la Vicovu de Sus din judetul Suceava este primul inaugurat din toate țarile membre UE de cand a inceput razboiul in Ucraina. La eveniment, participa premierul Nicolae Ciuca si omologul ucrainean, Denys…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca astazi, 16.10.2022, a demarat Campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022. Cuantumurile pentru anul de cerere 2022 au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 1209/2022 privind stabilirea…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii va comunica modificarile aduse de Hotararea de Guvern nr. 1194 din 2022 asupra limitelor amenzilor prevazute la articolul 13 pentru contraventiile enumerate la articolul 12 al Legii nr. 82 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,…

- Combinatul siderurgic din Galați, deținut de compania LIBERTY, va accelera proiectele de eficiența energetica și de energie regenerabila pentru a reduce consumul. Reprezentanții LIBERTY Galați anunța ca accelereaza programele de eficientizare a consumului de energie și implementarea proiectelor de…