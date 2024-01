Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, suspendata de Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA) pe o perioada de 4 ani pentru dopaj, va reveni pe teren alaturi de Andrei Pavel, in luna iunie, intr-un meci demonstrativ cu perechea Andre Agassi - Steffi Graf, la Sport Festival 2024.

- Simona Halep revine pe teren, dupa mai bine de doi ani de cand a fost suspendata din circuitul WTA pentru dopaj. Ultimul meci oficial din WTA jucat de Simona Halep a fost pe 29 august 2022 atunci cand a pierdut in fața unei ucrainence anonime, Daria Snigur, scor 2-6, 6-0, 4-6. Pentru ca nu a putut participa…

- Simona Halep (32 de ani) va reveni pe terenul de tenis pe 15 iunie 2024, in cadrul celei de-a 5-a ediție a Sports Festival. Evenimentul va avea loc in sala Polivalenta din Cluj-Napoca. La el vor mai participa Steffi Graf (54 de ani), Andre Agassi (53 de ani) și Andrei Pavel (49 de ani). Halep este…

- S-a aflat cand revine Simona Halep in tenis. Americanii au dat cartile pe fata in scandalul de dopaj in care este implicata romanca.Simona Halep a incasat 4 ani de suspendare, dupa ce a fost gasita vinovata in cazul de dopaj din 2022. Vezi AICI cand va reveni Simona Halep pe teren...

- Patrick Mouratoglou (53 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep (32 de ani), a facut un anunț spectaculos, dezvaluind ultimul sau proiect din tenis. Suspendata timp de 4 ani pentru dopaj, Simona Halep va fi audiata la TAS in perioada 7-9 februarie. ...

- TAS a anunțat, oficial, ca incepe procesul Simonei Halep. Sportiva de 32 de ani, suspendata 4 ani pentru dopaj, va fi audiata in perioada 7-9 februarie. Pe 12 septembrie, Simona Halep a fost suspendata vreme de 4 ani pentru doua incalcari ale regulamentului antidoping, utilizarea unei substanțe interzise,…

- Suspendata din tenie pentru dopaj, Simona Halep (32 de ani) se pregatește tot mai intens pe terenul de golf. Simona Halep, suspendata din tenis 4 ani pentru dopaj cu roxadustat, nu poate sta departe de sport. Sportiva din Constanța petrece tot mai mult timp pe terenul de golf. FOTO. Suspendata din…

- Oficial, Simona Halep a contestat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv decizia prin care a fost suspendata patru ani pentru dopaj. Ea cere ca suspendarea sa-i fie redusa. Sportiva va fi audiata in lunile urmatoare, scrie europafm.ro. Simona Halep a facut oficial apel la TAS fața de hotararea pronunțata…