- Unirea Principatelor Romane, la 24 ianuarie 1859, care-i cunoscuta și sub numele de Unirea Mica sau Mica Unire, s-a infaptuit prin alegerea colonelului moldovean, Alexandru Ioan Cuza, ca domnitor al ambelor ținuturi, la 5 ianuarie 1859 in Moldova și la 24 ianuarie 1859 in Țara Romaneasca. Preot dr.…

- ■ in ultima ședința de CL și-au inaintat demisia doi consilieri locali ■ e vorba despre Ionuț Garbea (PNL) și Ovidiu Albert (IPM) ■ profesorul Albert și-a dat demisia din 3 ianuarie și de la conducerea Liceului „Vasile Alecsandri” din Sabaoani ■ pe listele PNL urmatorul supleant este avocatul Grațian…

- ■ o autocisterna incarcata cu nitrat de amoniu s-a rasturnat in comuna Sabaoani ■ șoferul nu a suferit leziuni ■ un grav accident pe drumul european a avut loc pe data de 7 ianuarie ■ Un nou accident s-a petrecut pe E 85, el avand loc pe data de 9 ianuarie 2024. Pe la orele […] Articolul E 85, „scena“…

- ■ intreruperea zilnica a apei la Roman de la ora 22 la 6 noaptea și de multe ori și ziua ii infurie pe locuitori ■ aceștia ”iși varsa naduful” pe paginile de socializare amenințand cu… greva fiscala ■ Cu nervii intinși la maxim, din cauza lipsei lichidului vital, in orașul de la confluența Moldovei…

- ■ in continuare, la Roman nu este apa intre ora 22.00 și 06.00 ■ cauza este pusa de reprezentanții companiei pe seama secetei ■ Spre disperarea romașcanilor, compania ApaServ continua sa nu poata asigura apa in regim continuu pentru locuitorii municipiului situat la confluența Moldovei cu Siretul. Astfel…

- Pe 1 decembrie, de la ora 18:00, la Curtea Domneasca, va invitam la deschiderea ediției a II-a „Piatra lui Craciun – Taramul Moșului”. Vom aprinde impreuna iluminatul festiv de sarbatori și ne vom bucura de toate surprizele pregatite! Pana atunci, va prezentam comercianții de la care veți putea procura…

- ■ in 14 noiembrie credincioșii ortodocși sarbatoresc Lasata Secului ■ postul Craciunului dureaza 40 de zile și se incheie in prima zi de Craciun ■ postul inseamna o ”Taina a Betleemului” ■ in postire e vorba despre o calatorie a virtuților ■ postul nu insemana un simplu motiv de dieta ■ In fiecare an…

- ■ a fost vernisata expoziția cu documente privind viața și activitatea artistului Constantin Barjoveanu ■ cuprinde lucrari originale, copii dupa operele lui, fotografii și multe altele ■ au fost evocate o multitudine de intamplari din viața artistului mort in condiții tragice, pe 18 martie 2000 ■ „Casa…