Harta campului gravitational al Terrei (Potsdam Gravity Potato) Care este diferența dintre masa și greutate? Ce masoara un cantar obișnuit de baie? Greutatea ori masa? Ce ar masura același cantar daca te-ai așeza pe el pe o alta planeta? La aceste intrebari am raspuns in alte articole, cum ar fi acesta . Subiectul, pe scurt, este abordat și mai jos, in videoclipul pe care va invitam sa-l urmariți.Pe de alta parte, spunem ca, pe Pamant, acționeaza asupra asupra noastra forța gravitaționala. Exista așa ceva?