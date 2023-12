Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații este in alerta! China se confrunta cu probleme grave din cauza unui nou val de infecții, care ii afecteaza mai ales pe copii. Dupa ce au fost facute publice pericolele, China a reacționat și a spus cat de probabil este sa inceapa o noua pandemie de coronavirus.

- Potrivit Societații Americane de Chimie, cofeina este unul dintre cele mai utilizate droguri de pe Pamant. Desi cofeina este cunoscuta pentru multiplele sale beneficii, consumata in exces, poate deveni extrem de daunatoare.

- Cata cafea este recomandata pe zi. Ce riști daca bei prea multa și care sunt efectele unui consum prea mare Cata cafea este recomandata pe zi. Ce riști daca bei prea multa și care sunt efectele unui consum prea mare. Cantitatea recomandata de cafea pe zi poate varia de la o persoana la alta in funcție…

- Patru copii, cu varste in 4 și 10 ani, au fost raniți in Piața Constituției din București, dupa ce vantul a rasturnat un tobogan la Festivalul Oktoberfest.La data de 28 octombrie 2023, in jurul orei 14.10, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 17, in…

- Proprietara unei garsoniere din Cluj-Napoca a postat un anunț care a isterizat mamicile. Aceasta spune ca nu primește familii cu copii. Intr-o romana stricata, proprietara a ținut sa evidențieze ce criterii trebuie respectate pentru a inchiria garsoniera de 20 de mp: ”900 lei plus garantie termen…

- Un moldovean de 32 de ani a fost prins cu patru saci cu pachete de cafea, ascunse printre bagaje personale și colete neinsoțite intr-un microbuz, la vama Leușeni. Potrivit funcționarilor vamali, barbatul nu ar fi declarat marfa.

- Substantele perfluoroalchilice si polifluoroalchilice (PFAS), cunoscute si sub numele de „substante chimice eterne”, care fac ca suprafetele sa reziste la pete, apa si grasime, sunt substante chimice artificiale extrem de persistente in mediul inconjurator si in corpul uman, si pot cauza probleme de…

- Cifrele privind astmul bronșic sunt alarmante. Peste un milion de romani sufera, sub o forma sau alta, de povara acestei boli. Maladia nu ocolește pe nimeni, susține medic pneumolog Cristian Oancea, pe pagina sa de Facebook.