Este bine sau nu să opriți routerul WiFi noaptea? Foarte multa lume considera ca este bine ca routerul WiFi sa fie oprit in timpul nopții, insa se pare ca nu este chiar așa, ținand cont ca tot mai multe aparate electrice aflate in casa sunt conectate la acesta. Unii s-ar gandi ca economisesc curent, insa daca este vorba de o casa „inteligenta”, ceea ce inseamna ca exista diverse dispozitive conectate la WiFi, devine clar ca routerul trebuie sa funcționeze și in cursul nopții, indiferent daca sunteți sau nu in imobil, potrivit adslzone.net. Fara conexiune la internet, toate aceste aparate inteligente sunt ineficiente, iar lista include camerele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

