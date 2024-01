Stiri pe aceeasi tema

- Daca, pana acum, in marea majoritate a cazurilor, aș avansa chiar un procent de 95%, la revenirea la pregatiri, fie vara, dar fie și iarna, echipa FC Petrolul Ploiești iși dadea intalnire, pe arena Ilie Oana, cu suporterii sai, atația cați veneau, desigur, dar erau destui, in debutul lui 2024, mai exact…

- Antrenorul UTA-ei, Mircea Rednic, a ținut sa-și felicite jucatorii, dar și fanii dupa victoria cu Hermannstadt (2-0): „Pe un teren greu ne-am creat multe ocazii, impotriva unei echipe care e in primele trei ca aparare. Din cauza gazonului și mie mi-a fost greu sa ajung pana la suporteri, sa ii salut.…

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, in fața a 23.000 de spectatori prezenți pe Arena Naționala. Derby-ul a fost decis de execuția magistrala a lui Florinel Coman, din lovitura libera. David Miculescu (22 de ani) a fost inlocuit la pauza cu Andrea Compagno (27 de ani), care a obținut lovitura libera…

- Romania a caștigat cu Elveția, 1-0, și merge la EURO 2024 de pe primul loc. La final, Edi Iordanescu a facut un gest inedit. Turneul final din Germania va avea loc intre 14 iunie și 14 iulieRomania va fi in urna a doua Imediat dupa fluierul final, in timp ce staff-ul și jucatorii de pe banca au fugit…

- Sambata, 11 noiembrie, a avut loc meciul din Divizia A2 pentru voleibalistele mureșene care au jucat in compania echipei CSU Oradea, in Sala Polivalenta a Universitații din Oradea. Meciul s-a incheiat cu scorul de 3-0, victoria fiind adjudecata de adversare. Potrivit CSU Targu Mureș, in meciul precedent…

- De la bun inceput, vreau sa precizez ca, in privința titlului cronicii meciului dintre Universitatea Cluj și FC Petrolul Ploiești, nu exista absolut niciun subințeles, ci numai se refera exclusiv la ceea ce s-a intamplat, de fapt, pe „Cluj Arena”. S-a terminat 0-0, dupa o partida in care Petrolul a…

- Dinamo și Poli Iași au remizat pe Arena Naționala, scor 0-0, in etapa #14 a Superligii. „Cainii roșii” au bifat al optulea meci consecutiv fara victorie și raman pe penultimul loc, in timp ce ieșenii s-au apropiat la 3 puncte de play-off. Silviu Lung Jr (34 de ani) a vorbit la finalul partidei despre…

- FC Barcelona a invins pe teren propriu Athletic Bilbao, scor 1-0, in runda cu numarul 10 din LaLiga. Aflata surprinzator pe locul secund, Girona a reușit o victorie mare, 5-2 cu Almeria, dupa ce a fost condusa cu 2-0.