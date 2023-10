Doar 665 de firme din Dolj care au activitate de baruri și restaurante au platit la stat impozit pe bacșiș. Suma totala colectata de la Dolj in opt luni din 2023 este infima. Fiecarei firme ii revine de plata, in medie, un impozit pe bacșiș de 231 de lei, in total, pe primele opt luni din acest an.Din acest an, firmele care activeaza in domeniul barurilor și restaurantelor sunt obligate sa evidențieze bacșișul pe bonul fiscal și sa plateasca la stat 10% impozit pe bacșiș. Deși la constituirea bugetului de venituri și cheltuieli guvernul și-a propus sa incaseze o suma exorbitanta sub forma impozitului…