Eșecul preconizat de pe Centura Giurgiu Vest a fost evitat Oferta nerealista facuta pentru Centura Giurgiu Vest a fost sancționata de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Se deschide astfel calea unei noi licitații pe care Consiliul Județean Giurgiu o poate lansa cu indicatori adaptați actualei situații din piața construcțiilor. Decizia curajoasa a Consiliului Județean Giurgiu, ce a anulat in martie licitația pentru execuția Centurii Giurgiu vest, șosea cu o lungime de 12 kilometri, a fost validata de CNSC. Proiectul era scos la licitație și primise o oferta puternic subevaluata fața de prețurile actuale, ce ar fi facut puțin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

