Eșec dureros, după un meci nebun cu 95 de puncte și 14 eseuri Dupa principiul am dat noi, dar au dat și ei, meciul dintre SCM USV Timișoara și Dinamo București a facut o buna propaganda rugbiului in care apararile nu au fost la inalțime, dar spectacolul ofensiv a primat, fiind unul desavarșit. S-a terminat 45-50 intr-un meci cu 14 eseuri (7-7) in care diferența a facut-o un ... The post Eșec dureros, dupa un meci nebun cu 95 de puncte și 14 eseuri appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua blocuri de mari dimensiuni din Timișoara vor beneficia de investiții de aproape șase milioane de lei in vederea reabilitarii termice. Imobilele de pe Aleea F.C. Ripensia nr. 16-18-22 și blocul situat pe Calea Circumvalațiunii nr. 67 vor intra in renovare, iar locatarii vor beneficia de cheltuieli…

- SCM USV Timișoara infrunta Dinamo București, in runda secunda din faza a doua a Ligii Naționale de Rugby. Alb-violeții au stat in prima etapa și intalnesc sambata contracandidata la caștigarea Grupei C, intr-un meci pe teren propriu. Echipa joaca un meci oficial la 77 de zile distanța de la precedentul,…

- Anca Todoni a castigat in Croația un nou turneu. Sportiva legitimate la CSM Timișoara a cucerit titlul la turneul W25 de la Osijek. Romanca nu a pierdut niciun set pe parcursul competiției din Croația. Todoni (18 ani, 435 WTA) s-a impus in fata principalei favorite, Lina Gjorcheska (29 ani, 248 WTA),…

- Oricine este binevenit. Inscrie-te la circuitul național de baschet 3×3 Sport Arena Streetball Tour, care se va juca in Iulius Gardens! Competiția care a definit modul in care se joaca baschet 3×3 nu doar in Romania, ci și la nivel global a ajuns la sezonul cu numarul 18, iar Timișoara este primul oraș…

- Singurul proiect timișorean introdus in PNRR inca de la inceput, Traseul Revoluției, va costa zece milioane de lei, cu TVA inclus, iar documentația aferenta urmeaza sa fie supusa votului consilierilor locali. Primaria vrea sa faca un traseu in care acesta sa fie marcat prin granit turcoaz și bronz,…

- Am vazut o poza frumoasa cu mai mulți domni, caci doamne nu le putem zice. In ordinea numerelor de pe tricouri, e vorba de George Simion, președintele partidului AUR, Marian Cucșa, președintele unui partid numit „Republican”, partener politic care a francizat brandul AUR in Timiș, Marius Craina, liderul…

- Federația Romana de Rugby a anunțat programul parții secunde a Ligii Naționale, care se disputa sub forma a trei grupe. SCM USV Timișoara va juca tur-retur cu Dinamo București, CS Navodari, Grivița UNEFS București și nou-inființata Rapid București. Campionatul se reia la 12 august, dar alb-violeții…

- Universitatea Politehnica Timișoara sprijina activ, prin misiune și proiecte diverse, programul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023. Iar luna mai a fost bogata in evenimente culturale și educative pentru tineri, printre aceste activitati, a avut loc recent cursul ”Photovoice – Re-imaginarea…