Tramvaiele pe care Nicusor Dan planuia sa le foloseasca pentru linia 41 s-au dovedit a fi un dezastru. Nu tehnic, ci din punct de vedere al proiectprii. Garniturile sunt prea mari pentru liniile din Capitala. Tramvaiele sunt construite la Astra Arad. Intregul lot costa 840 de milioane de lei. Tramvaiele – prea late, peroanele – […] The post ESEC de 840 de milioane lei a lui Nicusor Dan. Noile tramvaie 41 sunt un DEZASTRU pentru Bucuresti first appeared on Ziarul National .