Eşec al negocierilor privind formarea unui guvern în Belgia Partidele implicate in negocierile pentru formarea unui nou guvern in Belgia au anuntat vineri ca ''nu au capacitatea de a avansa'' la aceste discutii menite sa puna capat unei perioade de peste un an si jumatate fara un guvern deplin in aceasta tara, relateaza agentia EFE. Potrivit presei belgiene, cei doi politicieni insarcinati cu explorarea formarii guvernului, socialistul valon Paul Magnetter si liberalul flamand Bart de Wever, l-au informat luni pe regele Philippe ca ''arunca prosopul'' in contactele lor cu alte partide. Conform unor surse citate de cotidianul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Liban au loc discutii intense intre partidele politice pentru formarea unui nou guvern, in incercarea de a domoli rapid furia publica dupa explozia devastatoare produsa saptamana trecuta in portul capitalei Beirut, transmite miercuri dpa, citand surse politice libaneze, potrivit Agerpres.'Sunt…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat, duminica seara, referitor la faptul ca in urma negocierilor cu USR PLUS a fost desemnat Radu Mihai candidat comun pentru Primaria Sectorului 2, si nu viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu, ca acest rezultat a venit in urma unor dezbateri si…

- Ladislau Boloni (67 de ani), antrenor liber de contract in acest moment, este pe lista celor de la Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb cauta antrenor dupa ce Matjaz Kek (58 de ani), selecționerul Sloveniei, a refuzat oferta de 800.000 de euro pe sezon. Pe lista campioanei Croației a aparut și numele lui Ladislau…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a afirmat ca partidele de dreapta si-au fixat ca termen data de 15 iulie pentru finalizarea negocierilor privind candidatii la primariile de sector si s-a declarat optimist in acest caz. "Daca aceasta epidemie ne va lasa si vom face…

- Negocierilor dintre PNL si Alianta USR-PLUS, privind desemnare candidatilor comuni pentru primariile de sectoare, nu merg in directia dorita – a lasat sa se inteleaga si presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, intr-o postare pe Facebook.

- Administratia spaniola i-a dat o amenda de 10.400 de euro printului Joachim al Belgiei pentru ca a încalcat restrictiile de izolare în timpul unei calatorii la Cordoba în mai, a anuntat miercuri subprefectura orasului, relateaza AFP. Aceasta amenda a fost impusa "pentru…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a lansat in dezbatere publica un proiect de modificare a legii finanțarii partidelor, modificarile fiind cerute de Curtea de Conturi. ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta 5 schimbari esențiale propuse in proiectul de lege:1. Partidele vor putea primi bani prin…

- Președintele partidului Dreapta Liberala, Viorel Catarama, a anunțat pe Facebook ca "se pune temelia și se lanseaza" Mișcarea Patriților Romani - "o alianța formata din mai multe partide" care va avea un candidat la Primaria Capitalei. Catarama nu a dat detalii despre partidele care formeaza…