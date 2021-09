Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Spatiala Europeana a publicat vineri, pe site-ul sau, o fotografie de inalta rezolutie a Deltei Dunarii, realizata de pe orbita circumterestra in cadrul misiunii Copernicus Sentinel-2.

- Subcarpați a lansat joi o melodie intitulata "IVAN" dedicata multiplului campion olimpic Ivan Patzaichin. Marele sportiv român ne-a parasit duminica, în urma luptei cu o boala incurabila. Formația Subcarpați a lansat melodia în colaborare cu corul Rusalka din Mila…

- Trupa The Bandits a lansat și al doilea single, piesa Era Digitala, dorindu-se a fi o satira la adresa societații și timpurilor pe care le traim. Melodia a fost inregistrata, produsa și mixata la Music Hub TM,, un studio nou care vrea sa sprijine tinerele talente din zona de vest a țarii și sa faciliteze…

- Un asteroid de trei ori mai mare decat Statuia Libertatii va intra pe orbita Pamantului luna aceasta. Stanca spatiala, numita 2021 NY1, se numara printre cele 17 obiecte din jurul Pamantului, care sunt urmarite de NASA, si urmeaza sa se apropie in decurs de 60 de zile,

- Alaturi de upgrade-urile minore pe care este asteptat sa le aduca, iPhone-ul pe care Apple il va lansa in toamna ar putea dispune si de optiunea conectarii la satelitii din orbita joasa a Pamantului, potrivit News.ro. Desi mai este mai putin de o luna pana la prezentarea noului iPhone, care s-ar putea…

- Racheta Ariane 5 a realizat vineri o premiera mondiala prin lansarea de la Kourou (Guyana Franceza) a satelitului Eutelsat Quantum, primul satelit comercial "flexibil", care va putea fi reprogramat pe orbita, transmite AFP. Ariane 5 a decolat la ora locala 18:00 (24:00 ora Romaniei), cu…

- In zilele noastre, mai toți producatorii de telefoane mobile țin sa menționeze capacitațile incredibile ale camerelor pe care le au cele mai noi modele ale lor, insa se pare ca, in unele cazuri, poți scoate rezultate spectaculoase chiar și cu ansamblul foto al unui smartphone vechi de 8 ani de zile…

- Dupa 30 de ani, 8,8 miliarde de dolari, piedici și crize bugetare, telescopul spațial James Webb pare sa fie in sfarșit gata. NASA intenționeaza sa-l lanseze pe orbita in 31 octombrie la bordul unei rachete Ariane 5 furnizate de Agenția Spațiala Europeana, relateaza The Independent.