Erupție vulcanică în Spania Sute de oameni au fost evacuați din insula La Palma din arhipelagul Canare, dupa ce vulcanul de acolo a erupt iar la orele serii ea fost ordonata evacuarea a patru sate din zona Un nor gros s-a ridicat deasupra insulei La Palma, la doua zile dupa ce specialiștii avertizasera ca o erupție e iminenta. Ei au detectat mai multe cutremure in zona, iar astazi, autoritațile au decis sa transporte intr-un loc sigur persoanele in varsta sau cu dizabilitați. Un vulcan – aflat sub supraveghere atenta timp de mai multe zile din cauza activitatii seismice intense -a intrat in eruptie in insula spaniola… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

