O persoana care fusese ranita in decembrie in timpul eruptiei vulcanului de pe White Island din Noua Zeelanda a decedat, a anuntat miercuri politia din aceasta tara, precizand ca in momentul de fata bilantul acestui dezastru natural a crescut la 21 de morti, transmite AFP. John Tims, un oficial cu rang inalt in cadrul Politiei din Noua Zeelanda, a declarat ca pacientul respectiv a murit intr-un spital din Auckland, fara a oferi alte detalii. Patruzeci si sapte de persoane, in special turisti australieni, au fost surprinsi pe 9 decembrie de eruptie in timp ce vizitau aceasta insula vulcanica situata…