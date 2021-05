Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Goma, situat in estul Republicii Democrate Congo (RDC), a fost neobisnuit de linistit si in mare parte lipsit de locuitori, vineri dimineata, a doua zi dupa evacuarea "preventiva" dispusa de autoritati de teama unei noi eruptii a vulcanului Nyiragongo, relateaza AFP. Spre deosebire de ultimele…

- Peste 20.000 de persoane au ramas fara locuinte si alte 40 sunt in continuare date disparute dupa eruptia unui vulcan din estul Republicii Democrate Congo, care a ucis cateva zeci de oameni si continua sa provoace seisme puternice in proximitatea orasului Goma, a anuntat miercuri Organizatia Natiunilor…

- Bilantul deceselor în urma eruptiei de sâmbata a vulcanului Nyiragongo nord-estul Republicii Democrate Congo (RDC) a ajuns la 32 de victime, noi fotografii aratând cum scurgerile de lava au acoperit un sat din aceasta țara, relateaza AFP și Reuters.Mai multe fotografii realizate…

- Bilantul deceselor in urma eruptiei de sambata a vulcanului Nyiragongo, situat in provincia Kivu de Nord din nord-estul Republicii Democrate Congo (RDC), a ajuns la 32 si exista riscul sa creasca, au anuntat luni autoritatile, relateaza Xinhua si Reuters, potrivit Agerpres. Dintre victime, noua persoane…

- Cel putin 15 persoane au murit dupa ce torente de lava s-au revarsat in sate dupa lasarea intunericului in estul Republicii Democrate Congo, distrugand peste 500 de case, au declarat duminica oficiali si supravietuitori. Eruptia vulcanului Nyiragongo a pus pe fuga aproximativ 5.000 de persoane din orasul…

- Cel puțin 15 oameni au murit, duminica, in Congo, dupa erupția puternica și brusca a vulcanului Nyiragongo. Torentele de lava au luat cu asalt mai multe sate din estul Republicii Democrate Congo, distrugand peste 500 de case, au declarat oficiali și supraviețuitori ai dezastrului, potrivit The Guardian.…

- Lava a izbucnit din vulcanul Nyiragongo in cerul noptii formand un nor gros portocaliu peste Goma, care are o populatie de doua milioane de locuitori. Mii de locuitori panicati fugeau pe strazi, multi pe jos. Inainte de anuntul Guvernului de evacuare, oamenii au fugit in Rwanda, iar unii spre terenuri…

