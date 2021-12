Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a intrat in activitate pe 19 septembrie, vulcanul s-a liniștit brusc luni, 13 decembrie, dar autoritațile, reținute sa dea speranțe false populației, au amanat pana in ziua de Craciun pentru anunțul oficial, potrivit Reuters.

- La aproape doua luni de la prima sa erupție, vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma a facut prima victima. Potrivit informațiilor din fluxul de știri spaniol EFE, un barbat in virsta de 70 de ani a fost ucis in timp ce lucra ca voluntar pentru a curața cenușa vulcanica cind acoperișul…

- Un barbat a fost gasit mort sâmbata dimineața în perimetrul de securitate amenajat din cauza erupției vulcanului Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma, au declarat autoritațile, care înca nu știau cauza decesului, relateaza AFP.Erupția, care are loc de aproape doua luni (56…

- Autoritațile din insula spaniola La Palma au ordonat ca aproximativ 3.000 de locuitori sa ramana in case, dupa ce lava vulcanului Cumbre Vieja a distrus o fabrica de ciment din vestul insulei, ceea ce a dus la eliberarea unor gaze care ar putea fi toxice, relateza AFP, citata de Agerpres , și publicația…

- Blocuri de lava incandescenta, de marimea unei cladiri cu trei etaje, s-au rostogolit pe un versant de pe La Palma, in timp ce o serie de miscari seismice a zguduit regiunea, duminica, la trei saptamani de la eruptia vulcanului de pe aceasta insula spaniola, informeaza Reuters. Duminica au avut loc…

- Spania va ajuta la reconstruirea La Palm, unde o eruptie vulcanica a distrus sute de cladiri si a obligat mii de oameni sa isi paraseasca locuintele, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, adaugand ca insula este sigura sa poata fi vizitata de turisti, transmite Reuters, citat de news.ro…

- Lava vulcanului Cumbre Vieja din La Palma a început sa formeze o delta care câștiga treptat teren în fața apelor, pe masura ce se revarsa în Oceanul Atlantic. Autoritațile au cerut oamenilor sa stea la o distanța de cel puțin 3,5 kilometri, deoarece lava care intra în…

- Vulcanul din La Palma, Spania, care a erupt in urma cu șapte zile, genereaza in acest moment un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule […]…