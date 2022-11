Eroul cu uniformă de jandarm. Cum a salvat tânărul patru oameni Nu toți eroii poarta mantie, unii poarta și uniforma de jandarm. Adrian, sergent major in cadrul Jandarmeriei București a devenit erou, dupa ce a salvat patru persoane implicate intr-un accident. Povestea sa a inceput sambata seara, in jurul orei 22:45. In timp ce se indrepta spre casa, pe Bulevardul Regina Maria, a observat pe partea stanga a carosabilului o mașina avariata din care ieșea fum negru. La vederea mașinii avariate, acesta nu a stat pe ganduri și s-a dat jos din taxiul in care se afla. Jandarmul s-a apropiat de autoturism și a observat ca in interiorul mașinii avariate se aflau cinci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți medici sunt cercetați penal dupa ce poliția a descoperit ca aceștia intocmeau parțial certificate de deces parțial, contra unor sume de bani. Actele erau mai apoi completate de alte persoane. Politia Capitalei a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca politistii Directiei Generale…

- Șoferul cu Mercedesul alb, care a sfidat toate forțele de ordine și era sa ia pe capota mai mulți pietoni, a fost reținut de poliție. De asemenea, șoferul recalcitrant a ramas și fara dreptul de a conduce pe o perioada de aproape un an. Șoferului i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioada…

- Perchezițiile au loc la locuințele mai multor ultrași, dupa ce aceștia i-au talharit pe un tata și pe fiul sau dupa meciul dintre FCSB și Vikings. 50 de persoane vor fi duse la audieri. Partida a avut loc in 19 august, iar la finalul ei, mai mulți suporteri din peluza sud i-au talharit pe un barbat…

- Un ofițer de la Jandarmeria București, Florin Zalomir, fost sportiv, s-a sinucis, luni dimineața, cu arma personala - un pistol. Potrivit primelor informații, jandarmul s-a impușcat in cap.Jandarmul era ofițer in cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și avea 41 de ani.La cea…

- Florin Zalomir, jandarm și fost campion la scrima, a fost gasit impușcat, in aceasta dimineața, in casa lui din Otopeni. O femeie a fost cea care a sunat la 112 și a alertat autoritațile. Ofițerul avea 41 de ani. „Astazi 3 octombrie a. c., In jurul orei 8:34, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov…

- Florin Zalomir, unul dintre cei mai tritrați scrimeri romani din ultimii 20 de ani s-ar fi sinucis luni de dimineața, in casa lui din Otopeni, scrie TVR . In varsta de 41 de ani, fostul sportiv era ofițer de jandarmi și a fost gasit fara viața, impușcat. „Astazi 3 octombrie a. c., in jurul orei 8:34,…

- Un jandarm in varsta de 41 de ani a fost gasit impușcat in cap, in aceasta dimineața, in Otopeni. Din primele informații este vorba despre fostul campion la scrima Florin Zalomir. Florin Zalomir, jandarm și fost campion la scrima, a fost gasit impușcat, in aceasta dimineața, in casa lui din Otopeni.…

- Jandarmul de 41 de ani din București care a fost gasit impușcat in cap fusese declarat apt la ultima evaluare psihologica. „Cu profund regret, confirmam vestea tragica a decesului colegului nostru, care a fost gasit fara suflare, in aceasta dimineața, in locuința sa. Ne exprimam regretul pentru pierderea…