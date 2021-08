Mihail Gorbaciov, aflat la putere intre 1985 si 1991, este cel care a decis retragerea trupelor sovietice din Afganistan, a caror invazie a fost lansata 1979. Pe atunci, considera drept eroare politica prezenta Uniunii Sovietice in Afganistan. In prezent susține tot eroarea, doar ca a altcuiva… Gorbaciov sustine ca SUA au esuat in Afganistan. Acum, spune el, este important sa se traga invataminte din aceasta situatie si astfel de greseli sa nu mai fie repetate. Interventia militara in Afganistan „a fost de la bun inceput o initiativa nefericita, chiar daca la inceput Rusia a sustinut-o. La fel…