- Twist your own plot cu 3 ingrediente de baza: perseverența, ambiție și atitudine. In noua sa piesa, ,,De la zero”, rareș vine cu optimismul de care ai nevoie in viața ta, daca ești la inceput de drum și totul pare in zadar și incețoșat, atunci cand nu ai experiența. Piesa a fost compusa de Cezar Guna,…

- Colaborarea dintre Spania’99 și Berechet a rezultat in genul de piesa care golește mesele, cu un beat molipsitor de raggaeton și hip-hop. ,,Daca intru-n club” iți va aduce aminte de cele mai bune petreceri la care ai fost, fie ele in club sau sufragerie, și iți va da pofta de altele noi. Piesa a fost…

- Erika Isac și Berechet s-au anturat grupurilor din ,,Haita de acțiune” și te iau cu ei in filmul lor cu ,,Ferrari”. Pana la lansarea oficiala a comediei, pe 21 martie, ,,Ferrari” va pune la dispoziție atmosfera stimulanta din pelicula, alaturi de un ritm bouncy și versuri cu atitudine. Piesa a fost…

- Erika se alatura gaștii din ,,Haita de acțiune” și lanseaza ,,Vine poliția”, pentru a contura muzical scenele comediei ce urmeaza sa fie lansata pe data de 21 martie. ,,Vine poliția” e o piesa antrenanta, ce vine cu flow-ul și atitudinea de luptatoare a Erikai. Piesa a fost compusa de Erika Isac, Cezar…

- Andrew Maze și DDY Nunes fac echipa pentru „VIP”, un single ce te poarta atat prin muzica și versuri printr-o poveste „caliente”, acolo unde pasiunea și adrenalina se intalnesc. Compus de catre Andrew Maze alaturi de Elena Baltagan și DDY Nunes, „VIP” este o piesa hot cu versuri in limba engleza ce…

- Dupa ce a fost lansata in vara lui 2022, piesa Over You are acum un nou twist. Cunoscutul artist de muzica dance-electronica Sharam Jey impreuna cu CELESTAL și Moss Kena lanseaza opt noi variante ale piesei. O legenda a muzicii house și tehno, DJ și producator, Sharam Jey este cunoscut pentru pachetele…

- Theodor Andrei va reprezenta Romania la Eurovision 2023, cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, in urma finalei Selectiei Nationale desfasurate sambata, 11 februarie.Piesa lui Theodor Andrei a primit cele mai multe voturi din partea publicului - 5.230, dintre care 2.556 voturi prin telefon si 2.674 voturi…

- The Urs lanseaza videoclipul oficial al piesei „Apa”, in colaborare cu Shift, fapt care marcheaza și inceputul colaborarii artistului cu label-ul ATOM. „Apa” este o piesa pop de dragoste, o declarație emoționanta de la el pentru ea, care provoaca trairi intense pentru oricine o asculta. Piesa a fost…