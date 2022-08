Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea clubului FC Universitatea Cluj a anuntat, miercuri, 24 august, ca a ajuns la un acord cu antrenorul principal Erik Lincar cu privire la incetarea contractului, care era valabil pana in vara anului viitor. „Clubul nostru doreste sa-i multumeasca lui Erik Lincar si staff-ului sau, format din…

- Petrolul Ploiesti a invins-o cu 1-0 pe FCU 1948 Craiova, intr-un meci disputat in deplasare, in etapa a sasea din Superliga. Oltenii au controlat jocul, și-au creat 23 de ocazii de gol și chiar au nimerit bara de doua ori. Antrenorul echipei craiovene, Marius Croitoru, a criticat formația ploieșteana…

- Antrenorul echipei FC U 1948 Craiova, Marius Croitoru, s-a aratat dezamagit de infrangerea suferita, vineri seara, in partida cu Petrolul Ploiesti, scor 0-1. ”E greu sa-mi gasesc cuvintele dupa acest meci. De fapt, nu un meci, o opera: Moartea fotbalului in mai multe acte. Singurul vinovat sunt eu pentru…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, este de parere ca vicecampioana ar fi putut caștiga meciul cu U Cluj daca Sorin Șerban nu ar fi fost pe teren. In minutul 4, Sorin Serban, titularizat in absenta lui Radunovic, l-a faultat tare pe Remacle. Serban a fost inlocuit la pauza. ”E inexplicabil…

- Andrei Cristea, fostul jucator de la FCSB din perioada 2004-2006, i-a luat apararea lui Octavian Popescu (19 ani) dupa declarațiile facute de Gigi Becali. Cristea este de parere ca tanarul mijlocaș este afectat de criticile lui Gigi Becali iar sumele vehiculate in schimbul sau ii fac rau. ”Lumea trebuie…

- Antrenorul Universitatii Cluj, Erik Lincar, a declarat, duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 1-1, ca echipa sa putea obține toate ce trei puncte din confruntarea cu vicecampioana. „In general, imi place fotbalul curajos. Noi am mai avut și experiența derby-ului cu Dinamo și azi am folosit 9 jucatori…

- FCSB și Universitatea Cluj au remizat, scor 1-1, in prima etapa a noului sezon din Liga 1. Erik Lincar (43 de ani), antrenorul „șepcilor roșii”, și-a felicitat elevii pentru curajul de care au dat dovada pe Arena Naționala. Erik incar a fost laudat de Dumitru Dragomir și de Basarab Panduru. Antrenorul…

- 29 mai 2022 a fost o zi istorica: Dinamo București a retrogradat, pentru prima data, in Liga a doua. In loc sa se bucure, Erik Lincar a facut, dupa meci, niște declarații mai neobișnuite sau chiar ciudate pentru un antrenor a carui echipa tocmai a promovat in prima liga. „Din pacate, de azi ne gandim…