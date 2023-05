Presedintele american Joe Biden a anuntat ca a avut o convorbire telefonica, luni, cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in care liderul reales al Turciei a repetat dorinta Ankarei de a cumpara avioane de lupta F-16 de la Statele Unite, in timp ce Washingtonul i-a transmis ca vrea ca Ankara sa renunte la obiectia fata de aderarea Suediei la NATO, relateaza Reuters. “Am vorbit cu Erdogan. L-am felicitat pe Erdogan. El inca vrea sa rezolve ceva in legatura cu F-16. I-am spus ca vrem sa ne intelegem in privinta Suediei, asa ca hai sa rezolvam asta. Si astfel vom tine din nou legatura unul cu…