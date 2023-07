Sugestia lui Recep Tayyip Erdogan ca ar putea ridica dreptul de veto asupra aderarii Suediei la NATO in schimbul admiterii Turciei in Uniunea Europeana pare un șantaj nereușit. „Mai intai veniți și deschideți calea Turciei in UE; dupa aceea vom deschide calea Suediei, așa cum am facut-o pentru Finlanda”, a declarat Erdogan intr-o conferința de […] The post Erdogan tocmai a condamnat aderarea Turciei la UE first appeared on Ziarul National .