- Turcia a aprobat un plan de aparare al NATO pentru tarile baltice si Polonia dupa ce unii aliati au solicitat sprijin, a declarat joi presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand insa ca aliatii nu trebuie sa abandoneze Ankara in lupta ei impotriva terorismului, informeaza Reuters, citata de AGERPRES.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca va continua sa blocheze planul NATO cu privire la apararea tarilor baltice si a Poloniei daca Alianta nu recunoaste ca 'terorista' o militie kurda impotriva careia lupta Ankara, informeaza AFP si Reuters. Relatiile dintre Turcia si…

- "Ii voi spune, cu documente in sprijin, ca acordul pe care l-am incheiat (asupra Siriei) nu a fost pe deplin respectat", a spus Erdogan in timpul unei conferinte de presa pe aeroportul din Ankara. Un acord obtinut la 17 octombrie de vicepresedintele american Mike Pence in timpul vizitei sale…

- Luptatorii kurzi au anunțat marți administrația americana ca s-au retras complet din zona de securitate vizata de Turcia în nordul Siriei, înainte de expirarea armistițiului negociat de catre Statele Unite cu Ankara, potrivit unui oficial american, relateaza AFP. Totodata, Washington a anunțat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a criticat vehement duminica pe liderul Ciprului de Nord, Mustafa Akinci, dupa ce acesta a formulat rezerve pe cat de rare pe atat de surprinzatoare la adresa ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde in Siria, informeaza luni AFP potrivit Agerpres "Ii…

- "Putin conteaza ce spun unii, nu vom opri aceasta operatiune" care vizeaza Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nord-estul Siriei, a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul. "Primim acum amenintari din dreapta si din stanga, ni se spune 'Opriti' (...). Nu ne vom intoarce inapoi",…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In aceasta dimineata,…